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Во Львовской области остановился пропуск на границе с Польшей: в чем причина

Четверг 05 сентября 2024 19:16
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Во Львовской области остановился пропуск на границе с Польшей: в чем причина Иллюстративное фото: во Львовской области остановился пропуск на границе с Польшей (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Вечером четверга, 5 сентября, во Львовской области прекращен пропуск на границе с Польшей. Граждан не пропускают в обе стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как отметили украинские пограничники, им поступила информация от польских коллег относительно сбоя в работе данных таможенной службы. Именно поэтому не производится оформление в обоих направлениях.

"Просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - говорится в сообщении.

"єЧерга" для автобусов

В 2023 году в Украине масштабировали услугу "єЧерга" под автобусы. Она работает в режиме тестирования на ключевых пунктах пропуска для автобусов.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что в Украине заработает электронная система бронирования пересечения границы "єЧерга" в 16 пунктах пропуска. Среди них и те, что расположены на Львовщине.

В феврале 2024 года Кабмин обновил перечень товаров в системе "єЧерга", которые имеют приоритет при пересечении границы или требуют особого режима хранения.

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Польша Львовская область Граница с Украиной
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