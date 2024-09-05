Во Львовской области остановился пропуск на границе с Польшей: в чем причина
Вечером четверга, 5 сентября, во Львовской области прекращен пропуск на границе с Польшей. Граждан не пропускают в обе стороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как отметили украинские пограничники, им поступила информация от польских коллег относительно сбоя в работе данных таможенной службы. Именно поэтому не производится оформление в обоих направлениях.
"Просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - говорится в сообщении.
"єЧерга" для автобусов
В 2023 году в Украине масштабировали услугу "єЧерга" под автобусы. Она работает в режиме тестирования на ключевых пунктах пропуска для автобусов.
Ранее РБК-Украина рассказывала, что в Украине заработает электронная система бронирования пересечения границы "єЧерга" в 16 пунктах пропуска. Среди них и те, что расположены на Львовщине.
В феврале 2024 года Кабмин обновил перечень товаров в системе "єЧерга", которые имеют приоритет при пересечении границы или требуют особого режима хранения.
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