На Волыни начался ремонт в одном из пунктов пропуска, возможны очереди

На пункте пропуска "Устилуг-Зосин" на участке въезда в Украину начались монтажные работы. Это, в свою очередь, требует частичного ограничения проезда транспортных средств отдельными полосами движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу (Гостаможслужба).

Чтобы узнать о накоплении в очередях перед пунктом пропуска - можно воспользоваться специальной картой .

В Гостаможслужбе напомнят, что через "Устилуг - Зосин" разрешено движение:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Польша недавно начала ремонт в пункте пропуска "Медика", граничащем с украинским КПП "Шегини". В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) также предупредили о риске замедления движения транспорта.

Также в середине августа Польша начала ремонтные работы на пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская".

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