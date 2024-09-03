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На Волыни начался ремонт в одном из пунктов пропуска, возможны очереди

Вторник 03 сентября 2024 11:11
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На Волыни начался ремонт в одном из пунктов пропуска, возможны очереди Иллюстративное изображение (facebook.com/zahidnuy kordon)
Автор: Сергей Пышкин

На пункте пропуска "Устилуг-Зосин" на участке въезда в Украину начались монтажные работы. Это, в свою очередь, требует частичного ограничения проезда транспортных средств отдельными полосами движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу (Гостаможслужба).

Согласно проекту, ремонтные работы продлятся до 30 ноября 2024 года.

В Гостаможслужбе напомнят, что через "Устилуг - Зосин" разрешено движение:

  • транспортных средств массой до 7,5 тонны и пассажирских автобусов - в обоих направлениях;
  • пустых транспортных средств массой более 7,5 тонны - на выезд из Украины в порядке электронной очереди.

Чтобы узнать о накоплении в очередях перед пунктом пропуска - можно воспользоваться специальной картой.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Польша недавно начала ремонт в пункте пропуска "Медика", граничащем с украинским КПП "Шегини". В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) также предупредили о риске замедления движения транспорта.

Также в середине августа Польша начала ремонтные работы на пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская".

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