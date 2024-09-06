Митна система Польщі працює в аварійному режимі: що сталося

Зазначається, що технічний збій стався у роботі системи митної служби Республіки Польща.

Наразі електронна система митного оформлення на польській стороні працює в "аварійному режимі", що може призвести до затримок у пропуску вантажних транспортних засобів.

Представники митної служби Польщі працюють над усуненням несправностей. Про відновлення повноцінної роботи на кордоні буде повідомлено додатково.

ДПСУ рекомендує водіям та перевізникам враховувати можливі затримки під час планування поїздок.

Вчора, 5 вересня, стало відомо про припинення роботи одного з пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Громадян не пропускають в обидві сторони. Тоді польські прикордонники також повідомили про збій у роботі баз даних митної служби.

Також нагадаємо, у середині серпня Польща повідомила про початок ремонту на пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська".