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На одном из КПП на границе с Польшей могут быть задержки: в чем причина

Рава Русская, Суббота 10 августа 2024 15:52
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На одном из КПП на границе с Польшей могут быть задержки: в чем причина Фото: на КПП "Рава-Русская" могут быть задержки (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

В одном из пунктов пропуска на границе с Польшей могут быть задержки. Речь идет о пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook.

Отмечается, что с понедельника, 12 августа, Польша начинает ремонтные работы. Стартуют ремонтные работы асфальтного покрытия в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская". Это может привести к задержкам на границе.

"Замена покрытия может повлечь за собой усложнение движения и более длительное время ожидания, в частности на въезд и выезд в/из Польши грузового направления и на легковом направлении на въезд в Украину", - говорится в сообщении.

Пограничники предупреждают, что ремонт может длиться месяц - до 12 сентября 2024 года.

"Просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - предупреждают в ГПСУ.

Ситуация на границе с Польшей

Напомним, что после долгих протестов на границе Польши и Украины ситуация стабилизировалась. В настоящее время пункты пропуска разблокированы.

Недавно украинские пограничники сообщали об увеличении пассажиропотока на польской границе. Причиной является разгар туристического сезона.

Также пограничники предупреждали о пробках на двух пунктах пропуска на украинско-польской границе.

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