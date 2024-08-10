На одном из КПП на границе с Польшей могут быть задержки: в чем причина

В одном из пунктов пропуска на границе с Польшей могут быть задержки. Речь идет о пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook.

Отмечается, что с понедельника, 12 августа, Польша начинает ремонтные работы. Стартуют ремонтные работы асфальтного покрытия в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская". Это может привести к задержкам на границе.

"Замена покрытия может повлечь за собой усложнение движения и более длительное время ожидания, в частности на въезд и выезд в/из Польши грузового направления и на легковом направлении на въезд в Украину", - говорится в сообщении.

Пограничники предупреждают, что ремонт может длиться месяц - до 12 сентября 2024 года.

"Просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - предупреждают в ГПСУ.