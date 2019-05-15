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У Києві утворилися затори через мітинг "евроблях"

Новини » Суспільство    15.05.2019 - 10:50
У Києві утворилися затори через мітинг "евроблях"
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві 15 травня проходить акція за доступне розмитнення автомобілів

У Києві сьогодні, 15 травня, проходить акція за доступну розмитнення автомобілів, в результаті якої в центрі столиці утворилися затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Facebook повідомили, що активісти приїхали в столицю з усієї України в 6:00 і з'їжджаються до цих пір. Мітинг розпочався о 10:00. Активісти планують організувати мітинг на два дні.

Станом на 10:30 пробки зафіксовані на вулиці Михайла Грушевського, Івана Мазепи, Лаврській, Кловському узвозі, Кріпосному провулку, Петровській алеї та алеї Героїв Крут.

Організатори мітингу на своїй сторінці в Facebook повідомили, що активісти приїхали в столицю з усієї України о 6:00 і з'їжджаються до сих пір. Мітинг почався о 10:00. Активісти планують організувати мітинг на два дні.

У Києві утворилися затори через мітинг &quot;евроблях&quot;

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в комітеті Верховної ради з питань податкової та митної політики можуть підготувати певні пільги при розмитненні авто на іноземній реєстрації.

Зазначимо, пільговий період розмитнення авто на іноземний реєстрації тривав протягом трьох місяців до 22 лютого 2019. Протягом цього часу власники "евроблях" могли отримати українські номери, заплативши половину стандартного акцизного збору.

Відзначимо, за час пільгового періоду митниці оформили 218 тис. транспортних засобів.

 

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