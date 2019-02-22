Сьогодні закінчується пільговий період розмитнення "євроблях"

Фото: мітинг власників євроблях (Віталій Носач, РБК-Україна)

Подати декларацію на митницю можна до 24:00

Розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією (євробляхи) за пільговою ставкою 0,5 акцизного збору можна до 24 години 22 лютого. Відповідні норми закладені до закону, ухваленого Верховною радою в листопаді 2018 року.

Згідно з законом, з 23 лютого набуває чинності загальний режим розмитнення таких автомобілів за повною ставкою акцизного податку.

На митниці обіцяють розмитнити всі автомобілі, власники яких подать декларації 22 лютого.

"22 лютого всі митниці ДФС будуть працювати до 24:00. Тобто всі декларації, які громадяни встигнуть подати до 24 години 22 лютого будуть відпрацьовані та оформлені в межах пільгової ставки за умови, якщо по них не буде відмов митниці або вони не будуть відізвані самими громадянами", - сказав заступник голови ДФС Віктор Кривіцький.

Крім того, до 23 травня ще діятимуть лібералізовані норми щодо адміністративної відповідальності для власників автівок. Після цієї дати і при перевищенні строку транзиту або тимчасового ввезення транспортного засобу з іноземною реєстрацією більше ніж на 30 діб, громадянам загрожує штраф у розмірі 170 тис. грн або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду. Крім того, поліція може стягнути з власника такої автівки від 8,5 тис. до 17 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, що закони про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях") №8487 і №8488 набрали чинності 25 листопада 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна, за час дії законів про пільгові ставки на розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією до державного бюджету надійшло 7,67 млрд грн. За даними Мінфіну, на листопад минулого року в Україні перебувало 640 тис. автомобілів, які підпадали під дію закону про пільгове розмитнення. З 25 листопада 2018 року по 19 лютого 2019 року розмитнено 123,9 тис. таких авто

Крім того, з листопада минулого року розмитнили 71 тисячу автомобілів з іноземною реєстрацією, які заїхали на територію України. Від розмитнення цих автомобілів держбюджет отримав 4,481 млрд грн. Це додаткова сума до надходжень від розмитнення "євроблях", тобто автомобілів, які знаходилися на території України на момент ухвалення закону про пільгове розмитнення.