У ДФС назвали найдорожчі і найдешевші розмитнені "євробляхи"

Фото: мітинг власників євроблях (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найдорожчий Mercedes розмитнили за 1,5 млн грн, найдешевший OPEL - за 20 тис. грн

За час пільгового періоду із розмитнення "євроблях" з 25 листопада 2018 року до 22 лютого 2019 року митницями ДФС оформлено 218 тис. транспортних засобів і отримано 13,6 млрд грн платежів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

За даними прес-служби, із них майже 140 тис. - авто з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил. За їх оформлення сплачено майже 8,7 млрд грн.

Топ-п’ятірка дорогих авто з іноземною реєстрацією, що розмитнені у пільговий період:

легковий автомобіль марки MERCEDES-BENZ, модель AMG G 63 2018 року випуску. Митна вартість - 171,2 тис. доларів. Сума всіх сплачених при митному оформленні податків та платежів - понад 1,5 млн грн;

легковий автомобіль марки PORSCHE, модель 971 2017 року випуску. Митна вартість - 148,5 тис. доларів. Сума - 1,3 млн грн;

легковий автомобіль марки AUDI, модель R8 2017 року випуску. Митна вартість - 137,7 тис. доларів. Сума - 1,2 млн грн;

легковий автомобіль марки BENTLEY, модель MULSANNE 2010 року випуску. Митна вартість - 108 тис. доларів. Сума - 1 млн грн;

легковий автомобіль марки BENTLEY, модель FLYING SPUR W12 2014 року випуску. Митна вартість - 96,6 тис. доларів. Сума - 879 тис. грн.

Топ-п’ятірка недорогих авто з іноземною реєстрацією, що розмитнені у пільговий період:

легковий автомобіль марки OPEL, модель VECTRA 2001 року випуску. Митна вартість - 8,9 тис. грн. Сума всіх сплачених при митному оформленні податків та платежів - 22,3 тис. грн;

легковий автомобіль марки VW, модель PASSAT 1998 року випуску. Митна вартість - 7,4 тис. грн. Сума - 28 тис. грн;

легковий автомобіль марки AUDI, модель A4 1996 року випуску. Митна вартість - 6,5 тис. грн. Сума - 42,2 тис. грн;

легковий автомобіль марки BMW, модель 320D 1998 року випуску. Митна вартість - 8,9 тис. грн. Сума - 43,9 тис. грн;

легковий автомобіль марки DAEWOO, модель LANOS 2000 року випуску. Митна вартість - 9,2 тис. грн. Сума - 49,4 тис. грн.

Як повідомляло РБК-Україна, закони про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях") №8487 і №8488 набрали чинності 25 листопада 2018 року. За даними Мінфіну, на листопад минулого року в Україні перебувало 640 тис. автомобілів, які підпадали під дію закону про пільгове розмитнення.

Нагадаємо, до 23 травня ще діятимуть лібералізовані норми щодо адміністративної відповідальності для власників автівок. Після цієї дати і при перевищенні строку транзиту або тимчасового ввезення транспортного засобу з іноземною реєстрацією більше ніж на 30 діб, громадянам загрожує штраф у розмірі 170 тис. грн або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду. Крім того, поліція може стягнути з власника такої автівки від 8,5 тис. до 17 тис. грн штрафу.