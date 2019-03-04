У ДФС назвали найдорожчі і найдешевші розмитнені "євробляхи"

Найдорожчий Mercedes розмитнили за 1,5 млн грн, найдешевший OPEL - за 20 тис. грн
За час пільгового періоду із розмитнення "євроблях" з 25 листопада 2018 року до 22 лютого 2019 року митницями ДФС оформлено 218 тис. транспортних засобів і отримано 13,6 млрд грн платежів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.
За даними прес-служби, із них майже 140 тис. - авто з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил. За їх оформлення сплачено майже 8,7 млрд грн.
Топ-п’ятірка дорогих авто з іноземною реєстрацією, що розмитнені у пільговий період:
Топ-п’ятірка недорогих авто з іноземною реєстрацією, що розмитнені у пільговий період:
Як повідомляло РБК-Україна, закони про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях") №8487 і №8488 набрали чинності 25 листопада 2018 року. За даними Мінфіну, на листопад минулого року в Україні перебувало 640 тис. автомобілів, які підпадали під дію закону про пільгове розмитнення.
Нагадаємо, до 23 травня ще діятимуть лібералізовані норми щодо адміністративної відповідальності для власників автівок. Після цієї дати і при перевищенні строку транзиту або тимчасового ввезення транспортного засобу з іноземною реєстрацією більше ніж на 30 діб, громадянам загрожує штраф у розмірі 170 тис. грн або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду. Крім того, поліція може стягнути з власника такої автівки від 8,5 тис. до 17 тис. грн штрафу.