На Луне появится Wi-Fi и 5G: что готовят для будущих космических баз

Солнечные башни вместо ядерных реакторов

Astrolab представила специализированный инфраструктурный модуль под названием Lunar Utility Module for Industrial Services (LUMIS).

Система предназначена для предоставления услуг по энергоснабжению, передаче данных и локальной связи для коммерческих и научных миссий на Луне.

Основные характеристики технологии LUMIS :

Начальные демонстрационные модули будут генерировать по 2 киловатт энергии каждый с возможностью масштабирования до 20 киловатт.

Объединение нескольких блоков позволит создать единую сеть мощностью более 100 киловатт.

Конструкция включает в себя вертикальную солнечную башню, аккумуляторы, трансиверы и систему беспроводной передачи энергии.

Внутренний запас батарей обеспечивает более 400 часов автономной работы во время долгой лунной ночи.

Компания уверяет: такой подход позволит получить значительное количество энергии еще до появления первых компактных ядерных реакторов.

Роверы Astrolab построят электросеть на Луне (фото: Astrolab)

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Мобильная доставка нужной инфраструктуры

Главное преимущество разработки - возможность гибкого размещения оборудования. Модули LUMIS будут доставляться на посадочном модуле, после чего фирменные велосипеды FLEX будут развозить их на расстояние в десятки километров до наиболее выгодных точек Луны.

На южном полюсе Луны даже смещение на 50 метров может лишить оборудования солнечного света или прямой видимости Земли. Роверы разместят башни на массиве Малаперт или на горе Мутон, обеспечив постоянную связь с Землей.

Расположенные вдоль рельефа модули образуют ретрансляционную сеть, создавая локальное покрытие Wi-Fi и 5G для техники и астронавтов.

Astrolab представит мощную сеть LUMIS (фото: Astrolab)

Запуск и коммерческая модель LUNAR OS

Astrolab планирует предоставлять эти услуги по модели "инфраструктура как услуга" через операционную систему LUNAR OS .

Клиенты будут платить только за фактически использованную электроэнергию и переданные данные, так что им не придется строить собственную инфраструктуру на Луне.

Первую систему LUMIS планируют доставить на Луну в 2028 году в рамках коммерческой миссии FLEX с помощью корабля SpaceX Starship.

Также компания готовит платформу FLIP, которую должны запустить на посадочном аппарате Griffin-1 в рамках месячной программы NASA Artemis.