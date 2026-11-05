Более 25 миллиардов километров от Земли: Voyager 1 готовится к историческому рекорду

Аппарат NASA, который должен был проработать всего 5 лет, до сих пор летит через космос и готовится установить рекорд, которого не достигал ни один объект, созданный человеком. Уже 18 ноября Voyager 1 удалится от Земли на один световой день - почти 25,9 млрд километров.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на NASA .

Почему новый рекорд усложнит связь аппарата с Землей?

Ученые объяснили: расстояние в один световой день в 173 раза превышает промежуток между Землей и Солнцем. Поэтому радиосигналы между миссией на Земле и самим аппаратом будут идти ровно 24 часа в одну сторону.

Даже простой обмен информацией теперь потребует не менее 48 часов.

Вопреки солидному возрасту и постоянному снижению уровня энергии от плутониевого генератора, Voyager 1 продолжает передавать научные данные.

Так, в ноябре 2023 инженеры успешно справились с последствиями сбоя памяти, а в октябре 2026 возобновили связь после двухдневного перерыва.

Главным вызовом для миссии остается постепенное истощение энергии, поэтому специалистам приходится поочередно отключать научные приборы.

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По следам ледяных гигантов: какие тайны раскрыл "младший" близнец Voyager 2?

Тем временем космический зонд Voyager 2, запущенный на 16 дней раньше своего близнеца, также продолжает свою работу в межзвездном пространстве на расстоянии более 20,9 миллиарда километров от Земли.

Главные вехи миссии Voyager 2:

В 1986 году стал первым аппаратом, посетившим Уран, открыв 10 новых месяцев и 2 кольца.

В 1989 году впервые пролетел мимо Нептуна, обнаружив пять новых спутников и мощные ветры на планете.

До сих пор остается единственным космическим аппаратом в истории, исследовавшим обе эти ледяные планеты-гиганты.

Voyager 2 достигнет расстояния в один световой день от Земли позже своего предшественника - только в 2035 году.

Благодаря недавней операции по экономии энергии инженерам NASA удалось продолжить работу трех последних активных научных приборов аппарата, по меньшей мере, еще на год.