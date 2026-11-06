На Місяці з'явиться Wi-Fi і 5G: що готують для майбутніх космічних баз

Сонячні вежі замість ядерних реакторів

Astrolab презентувала спеціалізований інфраструктурний модуль під назвою Lunar Utility Module for Industrial Services (LUMIS).

Система призначена для надання послуг з енергопостачання, передачі даних та локального зв'язку для комерційних і наукових місій на Місяці.

Основні характеристики технології LUMIS:

Початкові демонстраційні модулі генеруватимуть по 2 кіловати енергії кожен із можливістю масштабування до 20 кіловат.

Об'єднання кількох блоків дозволить створити єдину мережу потужністю понад 100 кіловат.

Конструкція містить вертикальну сонячну вежу, акумулятори, трансивери та систему бездротової передачі енергії.

Внутрішній запас батарей забезпечує понад 400 годин автономної роботи під час довгої місячної ночі.

Компанія запевняє: такий підхід дозволить отримати значну кількість енергії ще до появи перших компактних ядерних реакторів.

Ровери Astrolab побудують на Місяці енергомережу (фото: Astrolab)

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Мобільна доставка потрібної інфраструктури

Головна перевага розробки - можливість гнучкого розміщення обладнання. Модулі LUMIS доставлятимуться на посадковому модулі, після чого фірмові ровери FLEX розвозитимуть їх на відстань у десятки кілометрів до найбільш вигідних точок Місяця.

На південному полюсі Місяця навіть зміщення на 50 метрів може позбавити обладнання сонячного світла або прямої видимості Землі. Ровери розташують вежі на масиві Малаперт або на горі Мутон, забезпечивши постійний зв'язок із Землею.

Розміщені вздовж рельєфу модулі утворять ретрансляційну мережу, створюючи локальне покриття Wi-Fi та 5G для техніки й астронавтів.

Astrolab представить потужну мережу LUMIS (фото: Astrolab)

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Запуск та комерційна модель LUNAR OS

Astrolab планує надавати ці послуги за моделлю "інфраструктура як послуга" через операційну систему LUNAR OS.

Клієнти платитимуть лише за фактично використану електроенергію та передані дані, тож їм не доведеться будувати власну інфраструктуру на Місяці.

Першу систему LUMIS планують доставити на Місяць у 2028 році в межах комерційної місії FLEX за допомогою корабля SpaceX Starship.

Також компанія готує платформу FLIP, яку мають запустити на посадковому апараті Griffin-1 у межах місячної програми NASA Artemis.