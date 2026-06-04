Мест хватит. Сколько вакансий открыто для врачей-интернов и какие специальности в топе

Молодые врачи скоро узнают, где будут проходить интернатуру. База вакансий полностью сформирована, а мест - хватит для всех.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения (Минздрава) Украины.
Главное:
В Минздраве рассказали, что в Украине завершился один из ключевых этапов подготовки к интернатуре 2026 года:
Это означает, что был сформирован полный перечень реальных предложений от медицинских учреждений.
Теперь выпускники медицинских заведений высшего образования (ЗВО) гарантированно смогут поступить на эти места - для прохождения практической части подготовки.
Украинцам напомнили, что следующим этапом - до 15 июня - ЗВО завершают загрузку данных об успеваемости своих выпускников в е-Систему.
После этого стартует:
Речь идет о периоде с 16 по 23 июня 2026 года.
"В этот период выпускники смогут увидеть все доступные вакансии непосредственно в своих личных электронных кабинетах, а также проверить информацию об успеваемости, внесенную образовательным учреждением", - объяснили в министерстве.
По данным Минздрава, сформированная база предложений полностью удовлетворяет запрос нынешних претендентов.
Так, по всей Украине для интернов доступны около 5 400 реальных вакансий.
При этом в общем распределении 2026 года ожидается более 3 100 участников (из них более 2 900 - выпускники бюджетной формы обучения, а также студенты-контрактники, претендующие на бюджетные места).
Следовательно, количество доступных вакансий:
Заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Мария Карчевич подтвердила, что "более 3 тысяч будущих врачей, которые в этом году выпускаются из медицинских вузов, будут поступать в интернатуру".
Она уточнила, что процесс распределения с прошлого года является:
"Выпускники медицинских вузов этого года могут быть спокойны: мест в интернатуре хватит всем. Каждый выпускник сможет найти оптимальный вариант для старта карьеры", - констатировала чиновница.
Она отметила также, что теперь - очередь за выпускниками (готовиться к открытию электронных кабинетов с 16 июня и внимательно проверить свои данные).
В Минздраве сообщили, что больше всего вакансий для интернов размещено на веб-портале по таким врачебным специальностям:
Среди регионов с наибольшим количеством доступных мест в Минздраве упомянули:
Напомним, ранее в Минздраве назвали медиков-специалистов, которых ищут больше всего.
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