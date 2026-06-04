Місць вистачить. Скільки вакансій відкрито для лікарів-інтернів і які спеціальності в топі

Майбутні лікарі скоро дізнаються, де проходитимуть інтернатуру. База вакансій повністю сформована, а місць - вистачить для всіх.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.
Головне:
У МОЗ розповіли, що в Україні завершився один із ключових етапів підготовки до інтернатури 2026 року:
Це означає, що було сформовано повний перелік реальних пропозицій від медичних закладів.
Тепер випускники медичних закладів вищої освіти (ЗВО) гарантовано зможуть вступити на ці місця - для проходження практичної частини підготовки.
Українцям нагадали, що наступним етапом - до 15 червня - ЗВО завершують завантаження даних про успішність своїх випускників до е-Системи.
Після цього стартує:
Йдеться про період з 16 до 23 червня 2026 року.
"У цей період випускники зможуть побачити всі доступні вакансії безпосередньо у своїх особистих електронних кабінетах, а також перевірити інформацію про успішність, внесену освітнім закладом", - пояснили у міністерстві.
За даними МОЗ, сформована база пропозицій повністю задовольняє запит цьогорічних претендентів.
Так, по всій Україні для інтернів доступні близько 5 400 реальних вакансій.
При цьому в загальному розподілі 2026 року очікується понад 3 100 учасників (із них понад 2 900 - випускники бюджетної форми навчання, а також студенти-контрактники, які претендують на бюджетні місця).
Отже, кількість доступних вакансій:
Заступниця міністра охорони здоров'я з цифрового розвитку Марія Карчевич підтвердила, що "понад 3 тисячі майбутніх лікарів, що цьогоріч випускаються з медичних вишів, вступатимуть до інтернатури".
Вона уточнила, що процес розподілу з минулого року є:
"Цьогорічні випускники медичних вишів можуть бути спокійні: місць в інтернатурі вистачить усім. Кожен випускник зможе знайти оптимальний варіант для старту кар'єри", - констатувала посадовиця.
Вона зауважила також, що тепер - черга за випускниками (готуватися до відкриття електронних кабінетів з 16 червня та уважно перевірити свої дані).
У МОЗ повідомили, що найбільше вакансій для інтернів розміщено на веб-порталі за такими лікарськими спеціальностями:
Серед регіонів з найбільшою кількістю доступних місць у МОЗ згадали:
Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали медиків-спеціалістів, яких шукають найбільше.
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