Каким будет военное мемориальное кладбище под Киевом: детали от архитектора

Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК) под Киевом - первое в Украине государственное и одновременно полностью военное кладбище. Его создают с учетом строгих принципов военной дисциплины и мемориальной архитектуры.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главный архитектор проекта Сергей Дербин.

Первые захоронения и запуск объекта

Официально НВМК заработало 19 мая, когда Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала сертификат ввода объекта в эксплуатацию.

Первые захоронения - временных неизвестных Защитников Украины - состоялись 29 августа, в День Героев, при участии президента и руководства Минобороны. 10 сентября похоронили первого Защитника с известным именем - главного сержанта Виктора Климчука с позывным "Горец".

Структура и масштабы мемориала

Первый пусковой комплекс НВМК включает 16 полей почетных захоронений, колумбарий, дорожную развязку и подъездную дорогу. В целом первая очередь покрывает 22 гектара и рассчитана на 5600 захоронений. Колумбарная стена вмещает 180 урн. Параллельно продолжается работа над озеленением, газонами и освещением.

Миссия и значение

По словам Дербина, НВМК станет не только местом захоронений, но и долговременным символом памяти и военной идентичности для будущих поколений украинцев. Мемориал объединяет историю, архитектуру и уважение к Защитникам Украины, предоставляя им достойное место упокоения.