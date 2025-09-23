Каким будет военное мемориальное кладбище под Киевом: детали от архитектора
Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК) под Киевом - первое в Украине государственное и одновременно полностью военное кладбище. Его создают с учетом строгих принципов военной дисциплины и мемориальной архитектуры.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главный архитектор проекта Сергей Дербин.
Первые захоронения и запуск объекта
Официально НВМК заработало 19 мая, когда Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала сертификат ввода объекта в эксплуатацию.
Первые захоронения - временных неизвестных Защитников Украины - состоялись 29 августа, в День Героев, при участии президента и руководства Минобороны. 10 сентября похоронили первого Защитника с известным именем - главного сержанта Виктора Климчука с позывным "Горец".
Структура и масштабы мемориала
Первый пусковой комплекс НВМК включает 16 полей почетных захоронений, колумбарий, дорожную развязку и подъездную дорогу. В целом первая очередь покрывает 22 гектара и рассчитана на 5600 захоронений. Колумбарная стена вмещает 180 урн. Параллельно продолжается работа над озеленением, газонами и освещением.
Миссия и значение
По словам Дербина, НВМК станет не только местом захоронений, но и долговременным символом памяти и военной идентичности для будущих поколений украинцев. Мемориал объединяет историю, архитектуру и уважение к Защитникам Украины, предоставляя им достойное место упокоения.
"Лицо" главного военного кладбища
РБК-Украина ранее писало, что по словам главного архитектора, НВМК создан как военный объект изначально, а не путем переделки гражданского кладбища. Центральные аллеи, симметричность и строгие линии генерального плана отражают дисциплину и организованность.
Надгробные сооружения унифицированы и выполнены в форме казацких крестов - символа воинской славы Украины. Такая унификация и архитектурный язык делают мемориал однозначно узнаваемым как военный некрополь без необходимости дополнительных декоративных символов.
Также мы писали о возможности создания региональных "филиалов" Национального военного мемориального кладбища, однако для этого сначала должен заработать основной проект и выделяться соответствующий бюджет. Архитектор Сергей Дербин отмечает, что идея правильная, а общественный запрос на мемориалы следует учитывать уже сейчас.