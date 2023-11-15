Город стирают. Авдеевка постепенно превращается в Марьинку, - Барабаш

Российские террористы не перестают обстреливать гражданские места в Авдеевке. Город постепенно превращается в уничтоженную Марьинку, которой уже почти нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире "Суспыльне. Спротив" .

"Как было горячо, так и остается. В сутки чуть более 30 массированных обстрелов по территории общины, 12 авиабомбовых ударов", - рассказал Барабаш.

По его словам, российские войска избивают по укрытиям людей, местам скопления, больницы, волонтерским пунктам и местам, где можно набрать воды.

"Просто идет уничтожение местного населения. Город стирают. Авдеевка постепенно превращается в Мариинку, которой уже не существует", - подчеркнул начальник МВА.

Барабаш также рассказал, что сейчас из города выезжают люди, которые еще месяц назад говорили, что не покинут дом при любых обстоятельствах.

"Те, кто возможно и ожидал какого-то прихода "русского мира" увидели, что оно того не стоит. За прошедшую неделю 94 уехало. В городе остается 1461 человек. Эвакуация есть", - добавил он.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Враг обстреливает город и соседние населенные пункты.

Недавно в Генштабе сообщили, что в районе Авдеевки россияне при поддержке авиации продолжают штурмы, чтобы оцепить город.

Ранее начальник Авдеевской МВА выразил мнение, что российские войска, скорее всего, готовы к третьей волне штурма города, но погодные условия не дают им применять технику.

Больше о том, станет ли Авдеевка вторым Бахмутом и почему россияне активизировали наступление именно сейчас - читайте в материале РБК-Украина.