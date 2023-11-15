ua en ru
Ср, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Город стирают. Авдеевка постепенно превращается в Марьинку, - Барабаш

Авдеевка, Донецкая область, Среда 15 ноября 2023 11:16
UA EN RU
Город стирают. Авдеевка постепенно превращается в Марьинку, - Барабаш Фото: Авдеевка постепенно превращается в Марьинку (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы не перестают обстреливать гражданские места в Авдеевке. Город постепенно превращается в уничтоженную Марьинку, которой уже почти нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире "Суспыльне. Спротив".

"Как было горячо, так и остается. В сутки чуть более 30 массированных обстрелов по территории общины, 12 авиабомбовых ударов", - рассказал Барабаш.

По его словам, российские войска избивают по укрытиям людей, местам скопления, больницы, волонтерским пунктам и местам, где можно набрать воды.

"Просто идет уничтожение местного населения. Город стирают. Авдеевка постепенно превращается в Мариинку, которой уже не существует", - подчеркнул начальник МВА.

Барабаш также рассказал, что сейчас из города выезжают люди, которые еще месяц назад говорили, что не покинут дом при любых обстоятельствах.

"Те, кто возможно и ожидал какого-то прихода "русского мира" увидели, что оно того не стоит. За прошедшую неделю 94 уехало. В городе остается 1461 человек. Эвакуация есть", - добавил он.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Враг обстреливает город и соседние населенные пункты.

Недавно в Генштабе сообщили, что в районе Авдеевки россияне при поддержке авиации продолжают штурмы, чтобы оцепить город.

Ранее начальник Авдеевской МВА выразил мнение, что российские войска, скорее всего, готовы к третьей волне штурма города, но погодные условия не дают им применять технику.

Больше о том, станет ли Авдеевка вторым Бахмутом и почему россияне активизировали наступление именно сейчас - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авдеевка Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Не время говорить. Почему Украина далека от мирной сделки с РФ и что об этом думает Запад
Не время говорить. Почему Украина далека от мирной сделки с РФ и что об этом думает Запад
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом