Місто стирають. Авдіївка поступово перетворюється на Мар'їнку, - Барабаш

Російські терористи не припиняють обстрілювати цивільні місця в Авдіївці. Місто поступово перетворюється на знищену Мар'їнку, якої вже майже не існує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі "Суспільне Спротив" .

"Як було гаряче, так і залишається. За добу трохи понад 30 масованих обстрілів по території громади, 12 авіабомбових ударів", - розповів Барабаш.

За його словами, російські війська б'ють по укриттях людей, місцях скупчення, лікарні, волонтерських пунктах та місцях, де можна набрати води.

"Просто йде знищення місцевого населення. Місто стирають. Авдіївка поступово перетворюється на Маріїнку, якої вже не існує", - наголосив начальник МВА.

Барабаш також розповів, що зараз з міста виїжджають люди, які ще місяць тому казали, що не покинуть домівку за будь-яких обставин.

"Ті, хто можливо і чекав якогось приходу "руського мира" побачили, що воно того не вартує. За минулий тиждень 94 виїхало. В місті лишається 1461 людина. Евакуація є", - додав він.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, у жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Ворог обстрілює місто та сусідні населені пункти.

Нещодавно у Генштабі повідомили, що в районі Авдіївки росіяни за підтримки авіації продовжують штурми, щоб оточити місто.

Раніше начальник Авдіївської МВА висловив думку, що російські війська швидше за все готові до третьої хвилі штурму міста, але погодні умови не дають їм застосовувати техніку.

Більше про те, чи стане Авдіївка другим Бахмутом і чому росіяни активізували наступ саме зараз - читайте у матеріалі РБК-Україна.