В городах Беларуси жителям начали массово раздавать повестки, - СМИ

В белорусских городах Минск и Бобруйск местные жители начали массово получать повестки в военкоматы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Белсат ".

По информации издания, в Бобруйске от жителей требуют явиться в военкомат для "вручения мобилизационного предписания". При этом на местных предприятиях у мужчин проверяют прописку и фактическое место жительства, номера мобильных и домашних телефонов.

Повестка жителю Бобруйска (t.me/bobruisk_online)

Власти Могилевской области, в которой находится Бобруйск, отметили, что это не мобилизация.

"Ни о какой мобилизации - частичной или полной - речи не идет. Это рутинная повседневная, ежегодная работа чиновников военного комиссариата. На сегодняшний день необходимости в проведении мобилизационных мероприятий в республике нет", - заявил военный комиссар Могилевской области Александр Хорошкин.

Отметим, лидер белорусского режима Александр Лукашенко ранее заявлял, что мобилизацию объявлять не планируется.