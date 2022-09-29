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В городах Беларуси жителям начали массово раздавать повестки, - СМИ

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Бобруйск, Четверг 29 сентября 2022 15:28
В городах Беларуси жителям начали массово раздавать повестки, - СМИ Иллюстративное фото: в городах Беларуси жителям начали массово раздавать повестки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В белорусских городах Минск и Бобруйск местные жители начали массово получать повестки в военкоматы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белсат".

По информации издания, в Бобруйске от жителей требуют явиться в военкомат для "вручения мобилизационного предписания". При этом на местных предприятиях у мужчин проверяют прописку и фактическое место жительства, номера мобильных и домашних телефонов.

В городах Беларуси жителям начали массово раздавать повестки, - СМИПовестка жителю Бобруйска (t.me/bobruisk_online)

Власти Могилевской области, в которой находится Бобруйск, отметили, что это не мобилизация.

"Ни о какой мобилизации - частичной или полной - речи не идет. Это рутинная повседневная, ежегодная работа чиновников военного комиссариата. На сегодняшний день необходимости в проведении мобилизационных мероприятий в республике нет", - заявил военный комиссар Могилевской области Александр Хорошкин.

Отметим, лидер белорусского режима Александр Лукашенко ранее заявлял, что мобилизацию объявлять не планируется.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным СМИ, в Беларуси силовики будут выискивать российских уклонистов, бежавших из России после объявления мобилизации.

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