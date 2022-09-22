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Россияне не спрячутся. В Беларуси будут искать уклоняющихся от мобилизации, - СМИ

Новина українською →
Четверг 22 сентября 2022 15:59
Россияне не спрячутся. В Беларуси будут искать уклоняющихся от мобилизации, - СМИ Фото: Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Лукашенковские силовики будут выискивать российских уклонистов, бежавших в Беларусь из России после объявления мобилизации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание "Мая Краіна Беларусь".

"После объявления "частичной" мобилизации в РФ россияне призывных параметров пытаются покинуть страну. Одним из направлений они выбирают Беларусь. Однако они забывают, что Беларусь сейчас является подконтрольной России государством. Диктаторы без проблем выдают друг другу необходимых людей", - пишет издание.

Белорусские силовики еще вчера получили распоряжение выискивать россиян, пытающихся избежать мобилизации. Однако распоряжение пока что действует только в устной форме.

Силовикам приказано наблюдать за "квартирами в сутки", входить в контакт с владельцами жилья и наблюдать за новыми машинами с российскими номерами.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.

Тем временем в Раде при президенте России также предложили расширить список военнообязанных мигрантами, имеющих российское гражданство менее 10 лет.

Также Михаил Забродский, первый заместитель председателя Комитета Верховной рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, объяснил почему мобилизация в России может создать сложности для наших воинов.

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