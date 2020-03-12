Місія ООН назвала кількість жертв за 6 років війни на Донбасі

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини кількість жертв, пов’язаних із конфліктом на Донбасі (за період із 14 квітня 2014 року до 15 лютого 2020 року) становить близтко 13 тисяч людей. Про це йдеться у звіті Місії ООН.

Як зазначається, 13 000-13 200 загиблих (щонайменше 3350 цивільних осіб, приблизно 4100 українських військовослужбовців та приблизно 5650 членів озброєних груп) і 29-31 тис. поранених (близько 7-9 тис. цивільних осіб, 9,5-10,5 тис. українських військовослужбовців і 12,5-13,5 тис. членів озброєних груп).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що той хто думає, що можна безкарно стріляти в українських солдатів, фатально помиляється. Український президент зазначив, що наразі робиться все для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Також український президент заявив, що у Путіна є рік для того, щоб покласти кінець війні на Донбасі.

До цього Путін заявив, що Росія не збирається ні з ким воювати, а створює умови для того, щоб ніхто не думав з нею воювати.

Також повідомлялось, що російський президент хоче домовитися із Зеленським про поліпшення відносин України та Росії.