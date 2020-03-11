Зеленський про війну на Донбасі: хто стріляє в українських солдатів, фатально помиляється

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що наразі робиться все для врегулювання конфлікту на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що той хто думає, що можна безкарно стріляти в українських солдатів, фатально помиляється. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що наразі робиться все для врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Сьогодні ми робимо все для врегулювання конфлікту на Сході України, але я не раджу противнику думати, що наше бажання миру послаблює нашу здатність дати відсіч. Це не так. Українські військові уповноважені завжди давати потужну відповідь на дії агресора. Той хто думає, що можна безкарно стріляти в українських солдатів, фатально помиляється", - заявив він.

Участь Президента України Володимира Зеленського у церемонії представлення Міністра оборони України. Участь Президента України Володимира Зеленського у церемонії представлення Міністра оборони України. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 11 березня 2020 р.

За його словами, це доводить статистика втрат супротивника в березні.

Раніше український президент заявив, що у презідента Росії Володимира Путіна є рік для того, щоб покласти край війні на Донбасі.

У той же час, Путін заявив, що хоче домовитися із Зеленським про поліпшення відносин України і Росії. При цьому він висловив здивування тим, що український лідер наполягає на перегляді мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.