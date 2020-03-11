ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський про війну на Донбасі: хто стріляє в українських солдатів, фатально помиляється

Новини » Політика     11.03.2020 - 10:51
Зеленський про війну на Донбасі: хто стріляє в українських солдатів, фатально помиляється
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що наразі робиться все для врегулювання конфлікту на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що той хто думає, що можна безкарно стріляти в українських солдатів, фатально помиляється. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що наразі робиться все для врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Сьогодні ми робимо все для врегулювання конфлікту на Сході України, але я не раджу противнику думати, що наше бажання миру послаблює нашу здатність дати відсіч. Це не так. Українські військові уповноважені завжди давати потужну відповідь на дії агресора. Той хто думає, що можна безкарно стріляти в українських солдатів, фатально помиляється", - заявив він.

Участь Президента України Володимира Зеленського у церемонії представлення Міністра оборони України.

Участь Президента України Володимира Зеленського у церемонії представлення Міністра оборони України.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 11 березня 2020 р.

За його словами, це доводить статистика втрат супротивника в березні.

Раніше український президент заявив, що у презідента Росії Володимира Путіна є рік для того, щоб покласти край війні на Донбасі.

У той же час, Путін заявив, що хоче домовитися із Зеленським про поліпшення відносин України і Росії. При цьому він висловив здивування тим, що український лідер наполягає на перегляді мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

У Дніпро доправили військових, поранених вчора на Донбасі Зеленський звільнив голову Київської ОДА та призначив нового
Новини України Володимир ЗеленськийДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся