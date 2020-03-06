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На Донбасі поранено ще одного військового

Новини » Надзвичайні події     06.03.2020 - 18:33
На Донбасі поранено ще одного військового
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики чотири рази порушили режим "тиші"

З початку поточної доби, 6 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого один військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС Facebook.

Як повідомляється, бойовики обстріляли українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили три обстрілу, а саме - поруч з Авдіївкою та поблизу Пісок.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" були зафіксовані обстріли недалеко від населеного пункту Зайцеве.

"Сьогодні, 6 березня, в результаті підриву БМП на невстановленому вибуховому пристрої один український захисник загинув, ще троє військовослужбовців отримали бойові поранення. Також в результаті обстрілу ворожих один український захисник отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 березня на Донбасі бойова машина піхоти підірвалася на невідомому вибуховий пристрій, в результаті чого один український військовий загинув, ще троє отримали поранення. Поранені були госпіталізовані до військово-медичних закладів.

Додамо, що 5 березня збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу один український захисник отримав поранення і ще двоє військовослужбовців збройних сил отримали бойові травми.

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