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Путін: Росія не збирається ні з ким воювати

Новини » Політика     02.03.2020 - 08:45
Путін: Росія не збирається ні з ким воювати
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Росія нібито створює умови для того, щоб ніхто не думав з нею воювати

Росія не збирається ні з ким воювати, а створює умови для того, щоб ніхто не думав з нею воювати. Про це заявив президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю росЗМІ.

Путін зазначив, що Росія нібито створює ситуацію, що виключає інших країн навіть намір розв'язати з Москвою збройний конфлікт.

"Ми ні з ким не збираємося воювати, але ми створюємо таку ситуацію у сфері оборони, щоб нікому в голову не прийшло б воювати з нами", - сказав він.

Нагадаємо, вчора у зоні бойових дій на Донбасі в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації п'ять військовослужбовців збройних сил отримали поранення і ще двоє - бойову поразку.

В результаті обстрілу бойовиків на Донбасі загинув сержант 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Сергій Руських.

РБК-Україна писало, глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що триваюча війна на Донбасі вказує на необхідність внесення змін до Мінських домовленостей, які, за його словами, вичерпали себе.

До цього Володимир Зеленський і Володимир Путін в ході телефонної розмови обговорили виконання мінських угод.

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