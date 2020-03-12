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На Донбасі утримується режим "тиші"

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 13:12
На Донбасі утримується режим "тиші"
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики, станом на 12:00, не відкривали вогонь

Від початку поточної доби, 12 березня, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська вогонь на лінії бойового зіткнення на Донбасі не відкривали. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Як зазначається, підрозділи Об’єднаних сил контролюють обстановку та дотримуються режиму "тиші".

Нагадаємо, протягом минулої доби 11 березня на Донбасі бойовики два рази порушили режим припинення вогню. В результаті поранення отримав один український військовий.

А 10 березня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. У складі операції Об'єднаних сил є втрати, також ліквідовано кількох бойовиків.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що той хто думає, що можна безкарно стріляти в українських солдатів, фатально помиляється. Український президент зазначив, що наразі робиться все для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що хоче домовитися із Зеленським про поліпшення відносин України і Росії.

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