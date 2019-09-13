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Аналітики оцінили вплив переговорів з МВФ на курс гривні

Новини » Економіка    13.09.2019 - 11:08
Аналітики оцінили вплив переговорів з МВФ на курс гривні
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

На даний час на курс гривні до долара більше впливають гроші нерезидентів

Початок роботи місії Міжнародного валютного фонду в Києві для переговорів за новою програмою не відіб'ється на курс гривні до долара. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

На його думку, лише формування нової програми з МВФ і її твердження може допомогти українському уряду та Мінфіну утримувати хороший стан економіки і обличчя перед міжнародними інвесторами.

Аналітик вважає, що нова програма, швидше за все, буде включати старі невиконані структурні "маяки", які конвертуються в борги вже нової влади. "Але і навіть саме рішення від МВФ приведе реальні гроші в нашу економіку вкрай нескоро", - додав він.

"А зараз гривню підтримують нерезиденти, які активно скуповують наші ОВДП, знижуючи курс долара до гривні", - заявив аналітик Альпарі.

Як повідомляло РБК-Україна, правління Національного банку України зустрілося з місією Міжнародного валютного фонду, яка прибула в Україну для роботи для переговорів про нову програму. Як відзначили в НБУ, "представники МВФ висловили намір продовжувати конструктивний діалог щодо нової програми співпраці".

Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень (2-6 вересня) нерезиденти скоротили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 940,84 млн грн до 86209,13 млн грн.

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Теми: Курс долара
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