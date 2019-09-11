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Місія МВФ прибула до Києва для переговорів про нову програму

Новини » Економіка    11.09.2019 - 15:10
Місія МВФ прибула до Києва для переговорів про нову програму
Фото: МВФ (www.imf.org)

Обсяг нової програми може досягати 10 млрд доларів

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула в Україну для переговорів з владою. Про це на брифінгу розповів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, переговори з представниками місії вже почалися.

"У нас зараз в Україну приїхала місія МВФ. Мої колеги вже почали переговори. Я думаю, що наступного тижня ми вже вийдемо з більш розгорнутим меседжем про це. На сьогодні про результати говорити рано", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що приїзд місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Київ очікується 10 вересня.

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що Україні потрібна нова довгострокова програма співпраці з МВФ на загальну суму в 5-10 млрд доларів.

Як зазначає агентство Fitch Ratings, нова угода України з Міжнародним валютним фондом, ймовірно, буде включати контрольні структурні "маяки". Серед зобов'язань України можуть бути нове законодавство, що посилює нагляд за фінансовим сектором (закон про "спліт"), розвиток ринку сільськогосподарських земель, стійкий прогрес і відчутні результати в боротьбі з корупцією, прогрес у приватизації та створення ринкового механізму для внутрішніх цін на газ.

Серед ризиків нової програми Fitch Ratings вказує поганий послужний список України при завершенні попередніх програм (жодна з них не була виконана до кінця - ред.), а також потенційно негативні судові рішення, які призведуть до скасування реформ, наприклад, щодо "ПриватБанку".

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