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У НБУ очікують нову програму з МВФ обсягом до 10 млрд доларів

Новини » Економіка    08.08.2019 - 13:02
У НБУ очікують нову програму з МВФ обсягом до 10 млрд доларів
Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Перший транш може надійти до кінця року

Національний банк вважає, що Україні потрібна нова довгострокова програма співпраці з МВФ на загальну суму в 5-10 млрд доларів. Про це заступник голови НБУ Дмитро Сологуб сказав в інтерв'ю виданню Financial Observer.

Перший транш нової програми МВФ, за прогнозами НБУ, може надійти до кінця цього року. Сологуб очікує, що він складе близько 2 млрд доларів і приблизно на такі ж суми фінансування МВФ можна очікувати у 2020-2021 рр.

Сологуб зазначив, що нова програма МВФ не так важлива для центрального банку з точки зору фінансування, оскільки резервів достатньо, щоб згладити коливання курсу гривні.

"Нова програма стане важливим сигналом для інших донорів. Існує перспектива отримання нового фінансування від Європейського союзу (ЄС) і Світового банку. Ми з більшою ймовірністю доб'ємося успіху, якщо у нас вже є програма з МВФ", - підкреслив заступник глави центрального банку, додавши, що НБУ прогнозує близько 1 млрд доларів в рік від інших великих донорів в 2020-2021 роках.

Нова угода з МВФ також полегшить доступ України на міжнародні ринки капіталу. "Прибутковість українських цінних паперів значно знизилася. Економіка країни в непоганому стані, тому зниження було прогнозованим. Але прибутковість може знизитися і далі, якщо ми забезпечимо нову програму з МВФ, а Україна проведе структурні реформи".

Між тим Сологуб не очікує якихось "революційних" зобов'язань по реформі в рамках нової програми МВФ. Серед очевидних перших кроків він бачить утвердження збалансованого державного бюджету і початок роботи антикорупційного суду, який був офіційно створений на початку цього року.

"Я не бачу абсолютно нових ідей. Більшість з цих ідей вже обговорювалися в останні роки. Ми досягли серйозного прогресу в реалізації багатьох з них", - сказав заступник голови центробанку і додав, що "макростабілізація забезпечена, і тепер ми не маємо її руйнувати".

За його словами, міжнародні партнери очікують від України насамперед антикорупційну і, судову та реформу, а також продовження виваженої фіскальної політики і зниження частки простроченої заборгованості в кредитному портфелі банківської системи.

Сологуб вважає, що реформа ринку сільськогосподарських земель також може бути в порядку денному. Однак він не чекає, що МВФ вимагає, щоб Верховна рада негайно прийняла цю реформу, хоча для Світового банку це могло б стати вирішальним умовою.

"Земля - це актив. Банківська система готова до роботи із землею. Для банківської системи це буде добрим кроком, тому що це означає, що з'являється додатковий актив, який може виступати в якості забезпечення", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду працювала у Києві наприкінці травня. Планувалося, що за результатами буде прийнято рішення щодо чергового траншу на 1,3 млрд доларів. Однак місія достроково покинула Україну через оголошення дострокових виборів, і питання про кредит не буде розглядатися.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном в Торонто заявив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади.

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