Став відомий обсяг нової програми МВФ для України

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Україна планує отримати 5 млрд доларів на три роки

Україна домовляється з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про нову програму Розширеного фінансування EFF обсягом 5 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Так, особи, близькі до переговорів, розповіли, що нова програма буде, найімовірніше, розрахована на три роки.

Одним з основних питань у співпраці МВФ з Україною залишається подолання корупції. Про це повідомив речник МВФ Джеррі Райс під час спілкування з пресою у четвер.

"Один з ключових елементів переговорів, які ми проводимо з Україною стосується важливості створення ефективної системи подолання корупції. Це надзвичайно важливий елемент нашої співпраці з Україною. Цей елемент був важливим протягом попередніх років і залишається важливим елементом поточних обговорень", - заявив речник МВФ.

Раніше повідомлялося, що правління Національного банку України зустрілося з місією Міжнародного валютного фонду, яка прибула до України для роботи для переговорів про нову програму.

Як зазначає агентство Fitch Ratings, нова угода України з Міжнародним валютним фондом, ймовірно, буде включати контрольні структурні "маяки". Серед зобов'язань України можуть бути нове законодавство, що посилює нагляд за фінансовим сектором (закон про "спліт"), розвиток ринку сільськогосподарських земель, стійкий прогрес і відчутні результати в боротьбі з корупцією, прогрес у приватизації та створення ринкового механізму для внутрішніх цін на газ.