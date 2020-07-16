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Місія МВФ відклала візит в Україну до призначення глави Нацбанку, - Марченко

Київ, Четвер 16 липня 2020 22:49
Місія МВФ відклала візит в Україну до призначення глави Нацбанку, - Марченко
Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Дата приїзду місії ще не призначена

Місія Міжнародного валютного фонду планувала візит в Україну 13 липня, проте відклала його. Він має відбутися після призначення голови Національного банку.

Про це повідомив "Радіо Свобода" міністр фінансів України Сергій Марченко.

Таку заяву зробив глава Мінфіну, як пише видання, за день до призначення очільника НБУ.

"Місія МФВ була відкладена до того часу, коли буде визначений керівник Нацбанку. Для них це дуже важливо. Він (голова Нацбанку, - ред.) -​ один з підписантів меморандуму. Після призначення нового керівника Нацбанку ми визначимося з датою приїзду місії", - сказав міністр.

Від додав, що Україна очікує наступний транш від МВФ восени цього року у розмірі 600 млн доларів.

Раніше Марченко заявляв, що місія Міжнародного валютного фонду може здійснити візит в Україну в липні чи серпні.

Нагадаємо, Верховна рада України 16 липня призначила главою Національного банку України голову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка.

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