В МВФ відреагували на призначення нового голови Нацбанку

Фото: Кирило Шевченко (РБК-Україна)

В МВФ побажали успіху новому керівнику НБУ

Постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Йоста Люнгман відреагував на призначення Кирила Шевченка новим головою Національного банку України. МВФ сподівається на збереження незалежності Нацбанку.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі МВФ.

Так, Люнгман побажав успіху Шевченку на посаді глави НБУ "за цих складних економічних умов".

"Упродовж останніх років ефективне проведення НБУ грошово-кредитної, курсової та фінансової політики посилили економіку України. Надважливо, щоби незалежність Нацбанку та притаманний НБУ високий рівень професіоналізму були убезпечені й за керівництва нового голови", - заявив Люнгман.

Нагадаємо, Шевченка призначили новим керівником Нацбанку на сьогоднішньому засіданні Верховної ради. Кандидатуру голови правління "Укргазбанку" підтримали 332 народних депутатів. Шевченко змінив на посаді керівника НБУ Якова Смолія, який подав у відставку.

Кандидатуру Шевченка на розгляд Ради виніс президент України Володимир Зеленський.

Раніше МВФ назвав умови кредитування України після відставки Смолія з посади голови Нацбанку.