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Миссия МВФ отложила визит в Украину до назначения главы Нацбанка, - Марченко

Киев, Четверг 16 июля 2020 22:49
Миссия МВФ отложила визит в Украину до назначения главы Нацбанка, - Марченко
Фото: Сергей Марченко (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Дата приезда миссии еще не назначена

Миссия Международного валютного фонда планировала визит в Украину 13 июля, однако отложила его. Он должен состояться после назначение председателя Национального банка.

Об этом сообщил "Радио Свобода" министр финансов Украины Сергей Марченко.

Такое заявление сделал глава Минфина, как пишет издание, за день до назначения главы НБУ.

"Миссия МФВ была отложена до того времени, когда будет определен руководитель Нацбанка. Для них это очень важно. Он (глава Нацбанка - ред.) - один из подписантов меморандума. После назначения нового руководителя Нацбанка мы определимся с датой приезда миссии", - сказал министр.

Он добавил, что Украина ожидает следующий транш от МВФ осенью этого года в размере 600 млн долларов.

Ранее Марченко заявлял, что миссия Международного валютного фонда может осуществить визит в Украину в июле или августе.

Напомним, Верховная рада Украины 16 июля назначила главой Национального банка Украины председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

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