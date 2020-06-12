У Мінфіні розповіли, коли чекати візит місії МВФ в Україну

Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)

Місія МВФ може відвідати Україну найближчими місяцями

Місія Міжнародного валютного фонду може здійснити візит в Україну вже найближчими місяцями. Планується, що місія приїде у липні або серпні.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телеканалу "Інтер", передає РБК-Україна.

Міністр зазначив, що сподівається на визначення точної дати візиту місії МВФ вже найближчим часом.

"Ми сподіваємося, що ми визначимо час приїзду місії найближчим часом. Це може бути липень-серпень", - заявив він.

Нагадаємо, 9 червня директори МВФ затвердили нову програму підтримки України в розмірі 5 млрд євро на 18 місяців.

Сьогодні Україна отримала перший транш від МВФ у розмірі 2,1 млрд євро, які підуть на покриття дефіциту бюджету.

Додамо, що МВФ у своєму меморандумі спрогнозував зростання курсу долара в Україні у 2020 році.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький