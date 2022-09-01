Місія МАГАТЕ затрималася на шляху до Запорізької АЕС

"Генеральний директор Гроссі особисто провів переговори з українською військовою владою, щоб мати можливість продовжити роботу, і він як і раніше налаштований на те, щоб ця важлива місія прибула на ЗАЕС сьогодні", - розповів він.

Нагадаємо, вранці російські війська продовжили обстрілювати заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя в Запорізьку АЕС.

Крім того, з самого ранку окупанти обстрілюють Енергодар. За даними ГУР МО, над містом "працювала" група російських ударних вертольотів до-52, що завдавали ударів по житлових кварталах.

Також напередодні візиту ядерників війська Росії вдарили з мінометів по майданчику Запорізької АЕС. Внаслідок чого спрацював аварійний захист і відключився 5-й енергоблок.