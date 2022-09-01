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Місія МАГАТЕ затрималася на шляху до Запорізької АЕС

Фото: місія МАГАТЕ затрималася на шляху до Запорізької АЕС (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) затрималася на контрольованій Україною стороні лінії фронту приблизно на три години по дорозі на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

Про це заявив представник МАГАТЕ Фредрік Даль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Генеральний директор Гроссі особисто провів переговори з українською військовою владою, щоб мати можливість продовжити роботу, і він як і раніше налаштований на те, щоб ця важлива місія прибула на ЗАЕС сьогодні", - розповів він.

Нагадаємо, вранці російські війська продовжили обстрілювати заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя в Запорізьку АЕС.

Крім того, з самого ранку окупанти обстрілюють Енергодар. За даними ГУР МО, над містом "працювала" група російських ударних вертольотів до-52, що завдавали ударів по житлових кварталах.

Також напередодні візиту ядерників війська Росії вдарили з мінометів по майданчику Запорізької АЕС. Внаслідок чого спрацював аварійний захист і відключився 5-й енергоблок.

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