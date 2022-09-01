Окупанти з ранку б'ють з мінометів по Енергодару, є поранені
Фото: окупанти з ранку б'ють з мінометів по Енергодару (en.gov.ua)
Російські окупанти з 5 ранку б'ють по Енергодару з мінометів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Дмитра Орлова.
За попередньою інформацією, є поранені.
Також відомо про попадання снарядів в об'єкти цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, війська РФ напередодні візиту місії МАГАТЕ посилили провокації навколо Енергодара і ЗАЕС. Як повідомили в ГУР, обстріли станції та можливих маршрутів прибуття експертів не припиняються.
28 серпня російські війська обстріляли житлові квартали Енергодара. В результаті було поранено 10 осіб.
В Офісі президента це назвали організованою кривавою виставою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.