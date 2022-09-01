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Війська РФ обстрілюють маршрут МАГАТЕ із Запоріжжя на ЗАЕС

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Запоріжжя, Четвер 01 вересня 2022 08:50
Війська РФ обстрілюють маршрут МАГАТЕ із Запоріжжя на ЗАЕС Фото: війська РФ обстрілюють маршрут МАГАТЕ із Запоріжжя на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські війська з артилерії обстрілюють заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя в Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВВА Олександра Старуха в Telegram.

"Росіяни ведуть артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС. Передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки", - заявив він.

Старух підкреслив, що Україна продовжує докладати зусиль для забезпечення безпечного доступу міжнародної місії МАГАТЕ до ЗАЕС.

"Вимагаємо від РФ припинити провокації і надати безперешкодний доступ МАГАТЕ до українського ядерного об'єкта", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя.

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі у вівторок, 30 Серпня.

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