Війська РФ обстрілюють маршрут МАГАТЕ із Запоріжжя на ЗАЕС

Російські війська з артилерії обстрілюють заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя в Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВВА Олександра Старуха в Telegram .

"Росіяни ведуть артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС. Передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки", - заявив він.

Старух підкреслив, що Україна продовжує докладати зусиль для забезпечення безпечного доступу міжнародної місії МАГАТЕ до ЗАЕС.

"Вимагаємо від РФ припинити провокації і надати безперешкодний доступ МАГАТЕ до українського ядерного об'єкта", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя.

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі у вівторок, 30 Серпня.