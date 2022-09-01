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Миссия МАГАТЭ задержалась на пути к Запорожской АЭС

Фото: Миссия МАГАТЭ задержалась на пути к Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) задержалась на контролируемой Украиной стороне линии фронта примерно на три часа по пути на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Об этом заявил представитель МАГАТЭ Фредрик Даль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Генеральный директор Гросси лично провел переговоры с украинскими военными властями, чтобы иметь возможность продолжить работу, и он по-прежнему настроен на то, чтобы эта важная миссия прибыла на ЗАЭС сегодня", - рассказал он.

Напомним, утром российские войска продолжили обстреливать заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья в Запорожскую АЭС.

Кроме того, с самого утра оккупанты обстреливают Энергодар. По данным ГУР МО, над городом "работала" группа российских ударных вертолетов К-52, наносивших удары по жилым кварталам.

Также накануне визита ядерщиков войска России ударили из минометов по площадке Запорожской АЭС. Вследствие чего сработала аварийная защита и отключился 5-й энергоблок.

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МАГАТЭВойна России против УкраиныЗапорожская АЭС