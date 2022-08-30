Місія МАГАТЕ прибула до Києва

Члени делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) були помічені репортерами CNN у своєму готелі в столиці України у вівторок, 30 серпня.

Візит місії проходить на тлі відновлення обстрілів об'єкта і зростаючих побоювань з приводу можливої ядерної аварії. Місію очолює глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Зазначимо, що візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС триватиме чотири дні.

За інформацією видання The New York Times, всі члени команди - представники нейтральних країн. Ні США, ні Великобританія, ні інші країни, які надають рішучу військову підтримку Україні, не будуть представлені в делегації.

Раніше в ООН закликали Путіна припинити війну проти України і демілітаризувати Запорізьку АЕС.

За даними української розвідки, Росія не залишає планів перепідключити Запорізьку АЕС до своєї мережі, щоб забезпечити електроенергією Крим.

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