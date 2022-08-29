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Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС триватиме 4 дні, - WSJ

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Запоріжжя, Понеділок 29 серпня 2022 13:52
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС триватиме 4 дні, - WSJ Фото: візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС триватиме 4 дні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

МАГАТЕ розпочне свій візит на Запорізьку АЕС вже найближчої середи, 31 серпня. Місія ядерних експертів триватиме 4 дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

"Перевірка розпочнеться у середу і триватиме до суботи", - пише видання, посилаючись на внутрішній документ українського уряду.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила на Запорізьку АЕС. Експерти прибудуть на станцію за кілька днів.

Як повідомлялося, склад місії МАГАТЕ для візиту на українську АЕС уже сформовано.

За словами міністра закордонних справ України, МАГАТЕ має визнати порушення ядерних протоколів Росією на ЗАЕС.

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МАГАТЭ Запорожская АЭС
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