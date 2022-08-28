В ООН закликали Путіна припинити війну проти України і демілітаризувати Запорізьку АЕС

Президента Росії Володимира Путіна закликають припинити свою агресію проти України, а також демілітаризувати територію Запорізької атомної електростанції.

Про це заявила верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Я закликаю президента Росії припинити збройний напад на Україну", - сказала вона на своїй підсумковій прес-конференції.

Екс-президент Чилі Мішель Бачелет також закликала "негайно демілітаризувати" ЗАЕС. Вона зазначила, що обидві сторони повинні поважати, завжди і за будь-яких обставин, міжнародне право у галузі прав людини та міжнародне гуманітарне право.

"Міжнародне співтовариство має наполягати на притягненні до відповідальності за численні задокументовані серйозні порушення, деякі з яких можуть бути кваліфіковані як військові злочини", - додала Бачелет.