RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Місія МАГАТЕ прибуде на ЗАЕС завтра, Російські технологи вже працюють з "масовкою"

Фото: Місія МАГАТЕ прибуде на ЗАЕС завтра, російські технологи вже працюють із "масовкою" (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Іван Носальський

Місія МАГАТЕ завтра, 1 вересня, відвідає Запорізьку АЕС. До приїзду експертів росіяни вже підготували "масовку" для створення видимості підтримки окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.

"Місія Міжнародного агентства з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі 1 вересня повинна прибути на Запорізьку атомну електростанцію для оцінки ситуації на станції і встановлення постійного представництва", - сказано в повідомленні розвідки.

Відзначається, що зараз узгоджується маршрут обходу атомної електростанції в місцях, які обстрілювали російські окупанти.

При цьому війська РФ напередодні візиту місії посилили провокації навколо Енергодара і ЗАЕС. Обстріли станції та можливих маршрутів прибуття експертів МАГАТЕ не припиняються.

У ГУР підкреслюють, що росіяни доручили працівникам станції, які погодилися на співпрацю з росіянами, і спеціально підготовленій "масовці" створити у членів місії МАГАТЕ враження повної підтримки місцевими жителями дій окупантів.

"Зараз з ними працюють російські технологи з відпрацювання сценарію і створення необхідної для кремля "картинки", - розповіли в Головному управлінні розвідки.

На тлі таких дій окупантів у ГУР закликали світову спільноту сприяти об'єктивній роботі МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. В ході роботи повинні бути з'ясовані всі обставини, які призвели до небезпечної ситуації на станції і можуть викликати радіаційну катастрофу.

"Місія МАГАТЕ на станції повинна завершитися створенням постійного представництва організації на ЗАЕС. Територія станції повинна бути негайно демілітаризована. Після чого буде створена 10-кілометрова зона безпеки і захищений транспортний коридор, яким в ЗАЕС будуть доставлятися необхідне обладнання та фахівці", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі у вівторок, 30 Серпня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭСМАГАТЭГлавное управление разведкиВійна Росії проти України