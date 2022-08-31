Місія МАГАТЕ прибуде на ЗАЕС завтра, Російські технологи вже працюють з "масовкою"

"Місія Міжнародного агентства з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі 1 вересня повинна прибути на Запорізьку атомну електростанцію для оцінки ситуації на станції і встановлення постійного представництва", - сказано в повідомленні розвідки.

Відзначається, що зараз узгоджується маршрут обходу атомної електростанції в місцях, які обстрілювали російські окупанти.

При цьому війська РФ напередодні візиту місії посилили провокації навколо Енергодара і ЗАЕС. Обстріли станції та можливих маршрутів прибуття експертів МАГАТЕ не припиняються.

У ГУР підкреслюють, що росіяни доручили працівникам станції, які погодилися на співпрацю з росіянами, і спеціально підготовленій "масовці" створити у членів місії МАГАТЕ враження повної підтримки місцевими жителями дій окупантів.

"Зараз з ними працюють російські технологи з відпрацювання сценарію і створення необхідної для кремля "картинки", - розповіли в Головному управлінні розвідки.

На тлі таких дій окупантів у ГУР закликали світову спільноту сприяти об'єктивній роботі МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. В ході роботи повинні бути з'ясовані всі обставини, які призвели до небезпечної ситуації на станції і можуть викликати радіаційну катастрофу.

"Місія МАГАТЕ на станції повинна завершитися створенням постійного представництва організації на ЗАЕС. Територія станції повинна бути негайно демілітаризована. Після чого буде створена 10-кілометрова зона безпеки і захищений транспортний коридор, яким в ЗАЕС будуть доставлятися необхідне обладнання та фахівці", - підкреслили у відомстві.