Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС завтра, российские технологи уже работают с "массовкой"

"Миссия Международного агентства по атомной энергии во главе с председателем Рафаэлем Гросси 1 сентября должна прибыть на Запорожскую атомную электростанцию для оценки ситуации на станции и установления постоянного представительства", - сказано в сообщении разведки.

Отмечается, что сейчас согласовывается маршрут обхода атомной электростанции в местах, которые обстреливали российские оккупанты.

При этом войска РФ накануне визита миссии усилили провокации вокруг Энергодара и ЗАЭС. Обстрелы станции и возможных маршрутов прибытия экспертов МАГАТЭ не прекращаются.

В ГУР подчеркивают, что россияне поручили работникам станции, которые согласились на сотрудничество с россиянами, и специально подготовленной "массовке" создать у членов миссии МАГАТЭ впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов.

"Сейчас с ними работают российские технологи по отработке сценария и созданию необходимой для кремля "картинки", - рассказали в Главном управлении разведки.

На фоне таких действий оккупантов в ГУР призвали мировое сообщество содействовать объективной работе МАГАТЭ на Запорожской АЭС. В ходе работы должны быть выяснены все обстоятельства, которые привели к опасной ситуации на станции и могут вызвать радиационную катастрофу.

"Миссия МАГАТЭ на станции должна завершиться созданием постоянного представительства организации на ЗАЭС. Территория станции должна быть немедленно демилитаризована. После чего будет создана 10-километровая зона безопасности и защищен транспортный коридор, которым в ЗАЭС будут доставляться необходимое оборудование и специалисты", - подчеркнули в ведомстве.