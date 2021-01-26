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Перші космічні туристи: кого корабель Crew Dragon доставить на МКС

США, Вівторок 26 січня 2021 17:05
Перші космічні туристи: кого корабель Crew Dragon доставить на МКС
Фото: Майкл Лопес-Алегріа, Ларрі Коннор, Марк Паті та Ейтан Стіббе (Колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Американська приватна компанія Axiom Space представила учасників першої туристичної місії корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції. Командиром екіпажу буде колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа.

Про це йдеться на сайті Axiom Space.

Як розповіли в компанії, на Міжнародну космічну станцію всередині корабля Crew Dragon відправляться американський інвестор Ларрі Коннор, канадський інвестор Марк Паті, а також бізнесмен з Ізраїлю та колишній пілот винищувача Ейтан Стіббе.

"Все починається з цієї багатонаціональної команди. Це новаторська місія. Керівники гуманітарних організацій, які полетять в рамках місії Ax-1, закладуть основу для повної реалізації можливостей низької навколоземної орбіти", - заявили в Axiom Space.

Перші космічні туристи: кого корабель Crew Dragon доставить на МКС

Перший туристичний політ Crew Dragon до МКС відбудеться не раніше кінця 2021 року.

Нагадаємо, минулого року корабель Crew Dragon компанії SpaceX вперше доставив людей на МКС. Crew Dragon доставив до космічної станції двох американських астронавтів.

Також РБК-Україна писало, що у листопаді SpaceX знову доставила астронавтів на МКС. Корабель Crew Dragon успішно доставив на космічну станцію чотирьох астронавтів.

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