NASA перенесло запуск корабля Crew Dragon до МКС

NASA перенесло другий пілотований політ на кораблі Crew Dragon компанії SpaceX на Міжнародну космічну станцію (МКС) для зміни екіпажу. Політ корабля перенесли через погодні умови.

Запуск планувався з космодрому на мисі Канаверал у Флориді 22 квітня близько 06:11 за місцевим часом (13:11 за київським часом). У цьому районі очікуються сприятливі погодні умови, проте фахівці NASA побоюються, що метеоумови по траєкторії польоту і в місці можливої аварійної посадки.

Тому запуск корабля був перенесений на 05:49 23 квітня (12: 49 за київським часом).

У відомстві підкреслили, що з прибуттям Crew Dragon на МКС вперше будуть одночасно перебувати відразу два американських пілотованих кораблі.

Згідно з графіком NASA, Crew Dragon Resilience, який прибув на МКС ще в листопаді, покине станцію 28 квітня. На ньому на Землю відправляться астронавти Шеннон Уокер, Майкл Хопкінс, Віктор Гловер і Соїті Ногучі.