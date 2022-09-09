Не нейтральні? Що не так з місією ООН в Оленівку: пояснення омбудсмена

Місія зі встановлення фактів інциденту в Оленівці 29 липня 2022 року вже скоро почне свою роботу. Вже від назви цієї місії віє відомий "принцип нейтральності" міжнародних організацій, склад місії також викликає сумніви.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш призначив головою місії зі встановлення фактів щодо Оленівки генерал-лейтенанта у відставці бразильця Альберто дос Сантоса Круза. І хоча в релізі ООН повідомляється про участь генерал-лейтенанта в миротворчих місіях в Конго і Гаїті, і скромно зазначено - "займав численні керівні посади в Бразилії", важливо відзначити, що однією з таких посад є посада - міністра-секретаря в уряді президента Бразилії Жаіра Болсонару.

Що відомо про представника Бразилії

Альберто дос Сантос Круз активно підтримував чинного вкрай правого президента Бразилії як в його передвиборчій кампанії, так і після обрання. Варто нагадати, що сам Жаір Болсонару провів зустріч з Путіним у Москві 16 лютого 2022 року, де висловив солідарність з Росією, без уточнень обставин. А вже за кілька днів "призупинив" повноваження свого віце-президента Гамільтона Мурао за порівняння російської агресії з актами вторгнення Гітлера в 30-ті роки в Європі. Болсонару сказав, що "він єдиний, хто говорить на цю тему", не засудивши жодного разу російські агресивні дії щодо України.

Хто представляє Ісландію в місії ООН

Ще однією учасницею місії є екс-директор БДІПЛ ОБСЄ Інгібьорг Сольрун Ґісладоттір з Ісландії. Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні неодноразово зверталися до неї з проханням відреагувати на системні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях Кримського півострова і Донбасу, а також здійснювати постійний моніторинг.

Проте найбільш виразною є заява Ґісладоттір, де вона засуджує рішення українського парламенту в 2019 році за обмеження можливості російським спостерігачам входити до складу моніторингових місій з виборів напередодні президентських перегонів.

Що відомо про представника Нігеру

Менше інформації про третього учасника місії Іссуфу Якуба з Нігеру, який має досвід в поліцейських місіях ООН, зокрема в Малі. І хоча сам Іссуф Якуб мало висловлювався публічно, слід зазначити, що Російська Федерація мала високий вплив і інтерес до Малі. Щодо ситуації в Малі було багато заяв західних країн про поширення практики залучення ПВК "Вагнера" і посилення російського впливу, що в результаті призвело до виведення французького контингенту з країни і завершення місії.

За словами Лубінця, тільки такий склад місії міг задовольнити Росію.

"Не здивуюся, що місія в Оленівці відбудеться за прикладом МАГАТЕ, де замість міжнародних медіа доступ отримають кремлівські пропагандисти, а учасників місії проведуть за запланованим маршрутом. Схоже, вони до цього готові", - зазначив він.