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Вибух в Оленівці міг викликати снаряд від вогнемета, - Офіс генпрокурора

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Київ, Вівторок 30 серпня 2022 11:17
Вибух в Оленівці міг викликати снаряд від вогнемета, - Офіс генпрокурора Фото: вибух в Оленівці міг викликати снаряд від вогнемета (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Через місяць після вибуху в колонії в Оленівці Донецької області в Офісі генпрокурора України заявили, що в приміщенні, ймовірно, вибухнув боєприпас від вогнемета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Джерелом вибуху в колонії, в результаті якого загинули десятки українських полонених, ймовірно, став термобаричний боєприпас.

"Вибухнути могла капсула з горючою сумішшю термобаричного вибуху вогнеметів типу "Шмель", "Шмель-М", "Рись", - повідомили в Офісі генерального прокурора України.

До такого висновку слідство прийшло за підсумками аналізу наявних у вільному доступі відеозаписів, за участю фахівців з підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

За словами слідчих, в ході кримінального провадження триває проведення судової комплексної експертизи зброї та слідів і обставин її використання.

Досудове розслідування у кримінальній справі за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) здійснюють слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України під наглядом прокурорів ОГПУ.

Що відомо про теракт в Оленівці

29 липня окупанти вбили близько 40 і поранили близько 130 українських полонених, щоб приховати знущання над ними. У Росії ж заявили, що удар по колонії завдали нібито ЗСУ з використанням HIMARS.

У Генштабі ЗСУ завили, що Росія навмисне завдала удару по колонії в населеному пункті Оленівка Донецької області, де в той момент утримувалися українські полонені, що призвело до численних жертв.

Пізніше стало відомо, що російські окупанти заздалегідь планували обстріл колонії в Оленівці. Факт масового вбивства українців у колонії, який був спланований, підтвердив перехоплення розмови окупантів.

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