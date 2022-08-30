Вибух в Оленівці міг викликати снаряд від вогнемета, - Офіс генпрокурора

Через місяць після вибуху в колонії в Оленівці Донецької області в Офісі генпрокурора України заявили, що в приміщенні, ймовірно, вибухнув боєприпас від вогнемета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Джерелом вибуху в колонії, в результаті якого загинули десятки українських полонених, ймовірно, став термобаричний боєприпас.

"Вибухнути могла капсула з горючою сумішшю термобаричного вибуху вогнеметів типу "Шмель", "Шмель-М", "Рись", - повідомили в Офісі генерального прокурора України.

До такого висновку слідство прийшло за підсумками аналізу наявних у вільному доступі відеозаписів, за участю фахівців з підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

За словами слідчих, в ході кримінального провадження триває проведення судової комплексної експертизи зброї та слідів і обставин її використання.

Досудове розслідування у кримінальній справі за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) здійснюють слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України під наглядом прокурорів ОГПУ.