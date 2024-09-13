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Миссия МАГАТЭ впервые посетила электроподстанцию в Украине

Украина, Пятница 13 сентября 2024 19:21
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Миссия МАГАТЭ впервые посетила электроподстанцию в Украине Фото: миссия МАГАТЭ посетила электроподстанцию в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сотрудники МАГАТЭ посетили электроподстанцию в Украине. Это был первый визит миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "МАГАТЭ" и "Укрэнерго".

"Наблюдатели МАГАТЭ начали работу на высоковольтных электроподстанциях системы передачи. 12 сентября мониторинговая миссия Международного агентства по атомной энергии посетила одну из подстанций "Укрэнерго", которая была внесена в список ключевых в контексте обеспечения безопасной работы АЭС", - сообщили в "Укрэнерго".

Свой первый визит на электрическую подстанцию миссия МАГАТЭ совершила в рамках своей работы по оценке состояния инфраструктуры электросети, необходимой для ядерной безопасности.

Во время визита на площадку "Киевская" команда МАГАТЭ заметила повреждения, понесенные ранее, но также отметила, что после ремонта подстанция вернулась на полную мощность.

В МАГАТЭ отметили, что надежный доступ к внешнему источнику питания является одной из семи незаменимых основ обеспечения ядерной безопасности во время вооруженного конфликта, которые два с половиной года назад очертил директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

"Оценка состояния подстанций является важным элементом нашей работы в Украине, поскольку безопасность работы АЭС зависит от стабильного подключения к сети. В последние недели и месяцы ситуация в этом отношении становится все более неустойчивой. Как экспертам в области ядерной безопасности и соответствующей инфраструктуры нам важно получить информацию о состоянии подстанций из первых рук", - сказал Гросси.

Напомним, что на днях в Киевской области на территории электроподстанции обнаружили взрывчатку. Ее нашли энергетики при осмотре поврежденных электросетей в четверг, 12 сентября.

В то же время, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что удары Российской Федерации по энергетике Украины могут спровоцировать чрезвычайную ситуацию на АЭС. В то же время, он отметил, что российские военные знают о данной опасности.

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