Миссия МАГАТЭ впервые посетила электроподстанцию в Украине

Сотрудники МАГАТЭ посетили электроподстанцию в Украине. Это был первый визит миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт " МАГАТЭ " и " Укрэнерго ".

"Наблюдатели МАГАТЭ начали работу на высоковольтных электроподстанциях системы передачи. 12 сентября мониторинговая миссия Международного агентства по атомной энергии посетила одну из подстанций "Укрэнерго", которая была внесена в список ключевых в контексте обеспечения безопасной работы АЭС", - сообщили в "Укрэнерго".

Свой первый визит на электрическую подстанцию миссия МАГАТЭ совершила в рамках своей работы по оценке состояния инфраструктуры электросети, необходимой для ядерной безопасности.

Во время визита на площадку "Киевская" команда МАГАТЭ заметила повреждения, понесенные ранее, но также отметила, что после ремонта подстанция вернулась на полную мощность.

В МАГАТЭ отметили, что надежный доступ к внешнему источнику питания является одной из семи незаменимых основ обеспечения ядерной безопасности во время вооруженного конфликта, которые два с половиной года назад очертил директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.