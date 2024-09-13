Місія МАГАТЕ вперше відвідала електропідстанцію в Україні

Співробітники МАГАТЕ відвідали електропідстанцію в Україні. Це був перший візит місії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт " МАГАТЕ " та " Укренерго ".

"Спостерігачі МАГАТЕ почали роботу на високовольтних електропідстанціях системи передачі. 12 вересня моніторингова місія Міжнародного агентства з атомної енергії відвідала одну з підстанцій "Укренерго", яка була внесена до переліку ключових в контексті гарантування безпечної роботи АЕС", - повідомили в "Укренерго".

Свій перший візит на електричну підстанцію місія МАГАТЕ здійснила в рамках своєї роботи з оцінки стану інфраструктури електромережі, необхідної для ядерної безпеки.

Під час візиту на майданчик "Київська" команда МАГАТЕ помітила пошкодження, зазнані раніше, але також відзначила, що після ремонту підстанція повернулася на повну потужність.

В МАГАТЕ зауважили, що надійний доступ до зовнішнього джерела живлення є одним із семи незамінних основ забезпечення ядерної безпеки під час збройного конфлікту, які два з половиною роки тому окреслив директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.