Россияне могут спровоцировать чрезвычайную ситуацию на АЭС, - Галущенко
Удары Российской Федерации по энергетике Украины могут спровоцировать чрезвычайную обстановку на АЭС. И русские военные об этом знают.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Дальнейшие российские удары по энергосети Украины могут привести к чрезвычайной ситуации на одной из трех рабочих атомных электростанций, контролируемых Киевом.
Галущенко заявил, что российские удары все больше приближают ядерные риски к границам Украины с Европейским союзом.
"Они точно знают, что делают. Не случайно они атакуют подстанции, критически важные для ядерной безопасности", - сказал Галущенко.
Министр пояснил, что подстанции обеспечивают стабильность, регулируя передачу электроэнергии высокого напряжения. В отличие от ископаемых или возобновляемых источников для работы ядерных станций требуется постоянный поток электроэнергии для поддержания работы систем безопасности.
Без этого топливо в активной зоне реактора может перегреться, а это, в свою очередь, чревато неконтролируемым и опасным выбросом радиации.
В Украине тысячи электроподстанций, но под угрозой находятся десять ключевых узлов, связанных с атомными станциями. Их уничтожение может погрузить страну во тьму и спровоцировать радиационную чрезвычайную ситуацию.
Напомним, что вчера США сообщили, что окажут финансовую поддержку Украине. В этот раз сумма пособия предусматривает предоставление более 700 миллионов долларов и значительная часть этих средств будет направлена на восстановление энергетики.
Заметим, что последний массовый удар по украинской энергетике был 26 августа. Тогда оккупанты атаковали объекты в 15 областях Украины.
Детальнее о последствиях масштабной атаки - в материале РБК-Украина.
В правительстве уже предупредили, что Россия готовится к новым атакам на энергетику Украины.
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