В Киевской области обнаружили взрывчатку на территории электроподстанции, - Минэнерго

В Киевской области на территории электроподстанции обнаружили взрывчатку. Ее нашли энергетики при осмотре поврежденных электросетей в четверг, 12 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

"В Киевской области во время осмотра был обнаружен взрывоопасный предмет на территории подстанции. Он был изъят", - говорится в сообщении.

В Минэнерго также рассказали, что сейчас энергетики ликвидируют последствия массированного российского обстрела, который произошел 26 августа.

По информации ведомства, состояние в энергосистеме стабильное, однако этот обстрел одним из самых больших, поэтому значительные повреждения, нанесенные врагом, в дальнейшем усложняют работу энергосистемы.