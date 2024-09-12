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В Киевской области обнаружили взрывчатку на территории электроподстанции, - Минэнерго

Киевская область, Четверг 12 сентября 2024 17:10
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В Киевской области обнаружили взрывчатку на территории электроподстанции, - Минэнерго Иллюстративное фото: в Киевской области обнаружена взрывчатка на территории электроподстанции (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киевской области на территории электроподстанции обнаружили взрывчатку. Ее нашли энергетики при осмотре поврежденных электросетей в четверг, 12 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

"В Киевской области во время осмотра был обнаружен взрывоопасный предмет на территории подстанции. Он был изъят", - говорится в сообщении.

В Минэнерго также рассказали, что сейчас энергетики ликвидируют последствия массированного российского обстрела, который произошел 26 августа.

По информации ведомства, состояние в энергосистеме стабильное, однако этот обстрел одним из самых больших, поэтому значительные повреждения, нанесенные врагом, в дальнейшем усложняют работу энергосистемы.

Ночная атака на Киев 12 сентября

Напомним, в эту ночь россияне пытались атаковать Киев. оккупанты направили на столицу беспилотники в несколько волн.

Однако вражеские дроны не долетели до Киева, их сбили на подступах к столице.

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Минэнерго Киевская область Электроэнергия
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