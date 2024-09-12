В Киевской области обнаружили взрывчатку на территории электроподстанции, - Минэнерго
В Киевской области на территории электроподстанции обнаружили взрывчатку. Ее нашли энергетики при осмотре поврежденных электросетей в четверг, 12 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.
"В Киевской области во время осмотра был обнаружен взрывоопасный предмет на территории подстанции. Он был изъят", - говорится в сообщении.
В Минэнерго также рассказали, что сейчас энергетики ликвидируют последствия массированного российского обстрела, который произошел 26 августа.
По информации ведомства, состояние в энергосистеме стабильное, однако этот обстрел одним из самых больших, поэтому значительные повреждения, нанесенные врагом, в дальнейшем усложняют работу энергосистемы.
Ночная атака на Киев 12 сентября
Напомним, в эту ночь россияне пытались атаковать Киев. оккупанты направили на столицу беспилотники в несколько волн.
Однако вражеские дроны не долетели до Киева, их сбили на подступах к столице.
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