Миссия Artemis II к Луне, день 2: какие планы астронавтов и чем лакомятся

Впервые за более чем полвека экипаж из четырех человек покинул околоземную орбиту и направился к Луне, чтобы задокументировать особенности Луны и Солнечной системы. А еще команда хочет стать рекордсменкой по дальности полета.

О ходе миссии, задачах и особенностях полета сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт NASA .

Чтобы оторваться от орбиты, команда включила так называемое транслунное зажигание (TLI) сразу через 25 часов после старта. Капсула Orion сработала безупречно и разогналась до скорости более 38 000 км/ч, чтобы вырваться в глубокий космос.

"Дамы и господа, я очень рада сообщить: люди снова покинули околоземную орбиту", - объявил с орбиты пилот корабля Виктор Глейз.

Эта миссия уже вошла в историю, ведь впервые к Луне летят женщина, темнокожий астронавт и не гражданин США, а канадец. Ранее все 24 покорителя спутника были исключительно белыми мужчинами.

Кто на борту:

Рид Вайзман - командир экипажа.

Виктор Гловер - пилот.

Кристина Кох - астронавт NASA.

Джереми Хансен - первый канадский астронавт возле Луны.

Что поразило астронавтов на орбите

Члены команды все 25 часов наслаждались космическими пейзажами. Джереми Хансен рассказал, что они буквально прижимались лицами к иллюминаторам. Земля в "зеркале заднего вида" выглядит феноменально. А еще экипаж даже видел Южный полюс - бывшее место работы Кристины Кох.

Бытовые трудности: ремонт туалета и запасы воды

Конечно, не обошлось без проблем, которые часто случаются в космосе и из-за невозможности получить физическую помощь. Они могут быть очень опасными для астронавтов.

Мы уже сообщали, что после выхода на орбиту на корабле вышел из строя туалет. Эта банальная проблема на Земле могла бы стать фатальной в полете. Кристине Кох пришлось стать космическим сантехником и под руководством Центра управления она смогла починить систему.

Возникли неполадки и с дозатором воды. Из-за неисправного клапана NASA приказало экипажу срочно наполнить все пустые пакеты питьевой водой. Астронавты с помощью шприцев и соломинок запасли более 7 литров жидкости - это страховка на случай полного отказа системы.

Что едят астронавты Artemis II

Астронавты имеют огромный список блюд на выбор в течение 10-дневной миссии. Меню NASA содержит 189 уникальных блюд, включая более 10 различных напитков, пять острых соусов и 58 тортилей.

Участники миссии могут приготовить блюдо из говяжьей грудинки барбекю, запеканки из брокколи и салатов из тропических фруктов. Экипажу разрешается употреблять два ароматизированных напитка ежедневно, среди которых кофе, зеленый чай, мангово-персиковые смузи и яблочный сидр.

Что дальше: график полета Artemis II

Испытательный полет Artemis II, который теперь посвящен Луне, является началом грандиозных планов NASA по созданию лунной базы и устойчивой жизни на Луне. В планах команды с помощью современной техники задокументировать особенности, которые могут помочь ученым понять, как образовались Луна и Солнечная система.

Кроме того, корабль Orion собирается пролететь на расстоянии 6400 км за Луной. Это сделает экипаж Artemis II командой, совершившей самое отдаленное от Земли путешествие. Таким образом рекорд, установленный легендарным "Аполлоном-13" в 1970 году, будет побит.

Уже 10 апреля астронавты планируют возвращение в атмосферу Земли. Ожидается, что Orion станет самым быстрым аппаратом при входе в плотные слои воздуха.

Наблюдать в режиме реального времени за ходом событий и миссией Artemis II можно на официальном сайте NASA. Там ведется постоянная трансляция из космоса.