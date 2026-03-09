Обломки метеорита упали на жилые дома в Германии
В небе над Германией наблюдали необычное световое явление, которое позже оказалось падением метеорита. Обломки упали на жилые дома, повредив их.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издания Blue News и Tagesspiegel.
Как пишут СМИ, вечером 8 марта, в полицию стала поступать информация о повреждениях из города Кобленц, а также горных хребтов Хунсрюк и Айфель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
В оперативном штабе полиции указали, что около 19:00 на крышу жилого дома в районе Кобленц Гюльс, которое расположено в земле Рейнланд-Пфальцв упало "сгоревшее небесное тело".
Метеорит пробил отверстие размером с футбольный мяч. Фрагмент сначала попал в крышу, а затем в спальню дома. В комнате не было людей, поэтому никто не получил ранения.
Осколки метеорита размером с камень повредили крыши других домов.
Очевидцы в Нижней Саксонии, Гессене, Рейнланд-Пфальц, Сааре, Баден-Вюртемберге и Северном Рейне-Вестфалии публиковали в соцсетях фото и видео яркого светового явления в небе.
Правоохранители также сообщили, что граждане видели "яркий светящийся объект с коротким огненным сиянием".
Предварительно рассматривались различные версии, даже пролет ракеты, однако полицейские заверили, что никаких признаков угрозы безопасности нет.
Что такое метеорит
Это космический объект природного происхождения, который упал на поверхность Земли или другого крупного небесного тела из межпланетного пространства. Большинство метеоритов являются обломками астероидов, комет или других космических тел, сформировавшихся еще на ранних этапах развития Солнечной системы.
Во время движения сквозь земную атмосферу объект раскаляется из-за трения о воздух, образуя яркий след, известный как метеор или "падающая звезда".
Если космическое тело не успевает полностью сгореть в атмосфере и достигает поверхности планеты, его остатки называют метеоритом. Изучение этих каменных или металлических обломков помогает ученым узнать много нового о составе и истории формирования космоса.
Другие случаи
Напомним, в прошлом году, 12 марта вечером, над Киевом якобы пролетел и взорвался метеорит. Многие жители столицы слышали громкий звук, похожий на взрыв, незадолго до объявления воздушной тревоги. Однако впоследствии выяснилось, что это яркий болид.
Ранее падение метеорита зафиксировали на юге Турции. Инцидент произошел в субботу, 2 сентября, около 20:15.