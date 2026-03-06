Китай готовит революцию: в новой пятилетке сделают ставку на "гуманоидных" роботов и космос

Китай планирует масштабную индустриализацию высоких технологий в рамках новой пятилетки на 2026-2030 годы. Приоритетными направлениями развития станут искусственный интеллект, гуманоидная робототехника и космическая отрасль.

Искусственный интеллект и робототехника

По данным разведки, новый план развития КНР предусматривает переход от отдельных проектов к массовому внедрению инноваций.

Ключевым элементом стратегии является концепция "embodied intelligence" - интеграция ИИ непосредственно в физические системы и роботов.

Особое внимание уделяется созданию антропоморфных машин.

"На китайском рынке сейчас работает более 150 разработчиков гуманоидных роботов. По оценкам экспертов, процесс слияния может произойти быстрее, чем это было в секторе электромобилей", - отмечают в СВР.

Крупные государственные корпорации станут главными площадками для внедрения ИИ-решений, что поможет цифровизировать логистику, энергетику и производство.

Последствия для экономики

Несмотря на амбициозные планы, аналитики предупреждают о возможных рисках. Ожидается, что государство усилит контроль над ресурсами, что может негативно повлиять на частный сектор.

"Потенциальным негативным последствием может стать дальнейшее усиление роли государства в экономике и вытеснение части малого и среднего бизнеса, что будет снижать уровень конкуренции на внутреннем рынке", - говорится в материале.

Кроме робототехники, Китай планирует масштабировать космические технологии, делая ставку на их коммерциализацию.

В то же время эксперты сомневаются, что успех в хай-тек секторе сможет полностью перекрыть замедление традиционных отраслей экономики страны.