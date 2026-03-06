Китай готовит революцию: в новой пятилетке сделают ставку на "гуманоидных" роботов и космос
Китай планирует масштабную индустриализацию высоких технологий в рамках новой пятилетки на 2026-2030 годы. Приоритетными направлениями развития станут искусственный интеллект, гуманоидная робототехника и космическая отрасль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Искусственный интеллект и робототехника
По данным разведки, новый план развития КНР предусматривает переход от отдельных проектов к массовому внедрению инноваций.
Ключевым элементом стратегии является концепция "embodied intelligence" - интеграция ИИ непосредственно в физические системы и роботов.
Особое внимание уделяется созданию антропоморфных машин.
"На китайском рынке сейчас работает более 150 разработчиков гуманоидных роботов. По оценкам экспертов, процесс слияния может произойти быстрее, чем это было в секторе электромобилей", - отмечают в СВР.
Крупные государственные корпорации станут главными площадками для внедрения ИИ-решений, что поможет цифровизировать логистику, энергетику и производство.
Последствия для экономики
Несмотря на амбициозные планы, аналитики предупреждают о возможных рисках. Ожидается, что государство усилит контроль над ресурсами, что может негативно повлиять на частный сектор.
"Потенциальным негативным последствием может стать дальнейшее усиление роли государства в экономике и вытеснение части малого и среднего бизнеса, что будет снижать уровень конкуренции на внутреннем рынке", - говорится в материале.
Кроме робототехники, Китай планирует масштабировать космические технологии, делая ставку на их коммерциализацию.
В то же время эксперты сомневаются, что успех в хай-тек секторе сможет полностью перекрыть замедление традиционных отраслей экономики страны.
Роль Китая в войне и мирных инициативах
Напомним, роль Пекина в контексте российской агрессии против Украины остается предметом острых международных дискуссий. Ранее в НАТО заявляли, что российская война в значительной степени держится на помощи КНР.
В частности, Пекин предоставляет технологии и компоненты, которые помогают России стремительно увеличивать производство оружия.
В то же время лидер КНР Си Цзиньпин неоднократно заявлял о необходимости мирного урегулирования. Во время последних визитов в Европу он отмечал, что Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, которую бы признали и Киев, и Москва.
Вместе с тем, официальный Пекин отреагировал на критику президента Украины Владимира Зеленского относительно недостаточной вовлеченности страны в Саммит мира, подчеркнув свою якобы "нейтральную позицию".